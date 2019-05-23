Скоростное прохождение «змейки» покажут псковичи на Международном фестивале водительского мастерства

Сотрудники «Псковпассажиравтотранса» участвуют в Международном фестивале водительского мастерства, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На фестиваль приехали 42 участника из России, Белоруссии и Эстонии. Псковскую область представляют сотрудники «Псковпассажиравтотранса» Дмитрий Москвитин и Константин Павлов.

Сначала участникам предстоит продемонстрировать знания правил дорожного движения с помощью решения бумажных билетов. После этого водители выйдут на автодром, где покажут скоростное прохождение «змейки» в прямом направлении и задним ходом.

Напомним, подготовка участников команды «Псковпассажиравтотранса» к соревнованиям началась еще в конце марта. Тренировал команду начальник отдела безопасности дорожного движения предприятия Вадим Сергеев.