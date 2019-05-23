Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Скоростное прохождение «змейки» покажут псковичи на Международном фестивале водительского мастерства

23 мая 2019 года, 12:02

Сотрудники «Псковпассажиравтотранса» участвуют в Международном фестивале водительского мастерства, который проходит в Санкт-Петербурге. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На фестиваль приехали 42 участника из России, Белоруссии и Эстонии. Псковскую область представляют сотрудники «Псковпассажиравтотранса» Дмитрий Москвитин и Константин Павлов.

Сначала участникам предстоит продемонстрировать знания правил дорожного движения с помощью решения бумажных билетов. После этого водители выйдут на автодром, где покажут скоростное прохождение «змейки» в прямом направлении и задним ходом.

Напомним, подготовка участников команды «Псковпассажиравтотранса» к соревнованиям началась еще в конце марта. Тренировал команду начальник отдела безопасности дорожного движения предприятия Вадим Сергеев.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская область привлекла гранты на проекты в сфере культуры
Подписана программа совместных мероприятий между Псковской областью и Москвой
Михаил Ведерников поручил ликвидировать отставания на ремонте «Машиностроителя»
Откуда на Мстиславском раскопе появился скелет лошади, пытаются разобраться псковичи
Полюбоваться фотографиями псковских достопримечательностей можно в московском парке
На открывшейся ярмарке в Москве можно попробовать и купить псковскую продукцию
По QR-коду можно перечислить деньги на лечение псковской журналистки Виктории Голубковой
Михаил Ведерников: Дни Псковской области в Москве – большое и важное событие
После отставки Цецерского исполнять обязанности главы Пскова будет Елена Полонская

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
23 мая 17:33

Гвоздями по детям

Владелец гаража на Завеличье утыкал крышу остриями, полиция по закону бессильна, но гараж снесут

Общество / Здоровье
23 мая 16:33

Брюки клещ

Жизненный путь и резюме членистоногого: от рождения до смерти (ИНФОГРАФИКА)

Общество
22 мая 10:27

Поле Бориса Ильина

В Палкинской библиотеке вспоминали писателя, журналиста и редактора