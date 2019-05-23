Отличные результаты показали юные псковские пожарные на соревнованиях в Ленинградской области

Юные пожарные из Псковской области заняли призовые места на межрегиональной встрече дружин, которая прошла в Ленинградской области на базе оздоровительного лагеря «Зелёный огонёк». Участниками соревнований стали команды от принимающей стороны, а также из Новгородской и Псковской областей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.