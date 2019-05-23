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Общество

Отличные результаты показали юные псковские пожарные на соревнованиях в Ленинградской области

23 мая 2019 года, 11:14

Юные пожарные из Псковской области заняли призовые места на межрегиональной встрече дружин, которая прошла в Ленинградской области на базе оздоровительного лагеря «Зелёный огонёк». Участниками соревнований стали команды от принимающей стороны, а также из Новгородской и Псковской областей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участники уверены, что подобные соревнования станут регулярными.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
На первом этапе соревнований участники показывали свои знания в области пожарной безопасности. Затем юным пожарным предстояло преодолеть пожарно-прикладную эстафету, после чего стать участниками конкурса «разведка пожара».

В возрастной группе от 14 до 16 лет первое место завоевала команда юных пожарных «Псков-1», второе место заняла команда «Псков-2», третье место досталось «Пожарному патрулю» из Ленинградской области.

В Псковской области лучшие пожарные команды школ определяются на конкурсе «Я и пожарная безопасность».
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
В возрастной группе от 10 до 13 лет первой стала команда «Искра» из Ленинградской области, второе место заняла команда из Псковской области «1-1-2», третье место досталось команде «Искра», но уже из Новгородской области.

Финальным событием соревнований стала посадка «Дерева дружбы». Растение символизирует взаимодействие разных регионов России в области пожарной безопасности. 

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