Центральный въезд в Пушгоры отремонтируют к Дням Пушкинской поэзии и русской культуры

К Дням Пушкинской поэзии и русской культуры, который пройдут с 6 по 9 июня, отремонтируют центральный въезд в Пушкинские Горы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Работы по обустройству проведут на участке улицы Аэродромной протяженностью более одного километра от улицы Новоржевской до Пушкиногорского шоссе.

Сейчас подрядчик укладывает слой из асфальтобетонной смеси. Позже здесь проведут обработку битумом с черным щебнем и укрепят обочины песчано-гравийной смесью.

Напомним, ремонт дороги проходит по поручению главы региона Михаила Ведерникова.