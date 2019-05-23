Трансляция презентации инвестпотенциала Псковской области в Москве начнётся утром 24 мая

За презентацией инвестиционного потенциала Псковской области в Москве можно будет следить онлайн. Трансляция начнется в пятницу, 24 мая, в 10.00. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участниками выставки-презентации, которая проходит в рамках Дней Псковской области в российской столице, станут крупные промышленные предприятия Псковской области: Опытный завод «Микрон», компания «Полипласт», Псковский Электромашиностроительный завод, «Столбушинский продукт», Великолукский завод электротехнического оборудования «ЗЭТО» и Палата ремесел.

На презентации российские и зарубежные партнеры смогут познакомиться с потенциалом Псковской области и перспективными инвестиционными проектами, представить опыт компаний, уже осуществляющих деятельность в Псковской области, а также установить взаимовыгодное сотрудничество с представителями бизнес-сообщества.

Напомним, 23 и 24 мая жители столицы попробуют псковские экопродукты и смогут купить изделия мастеров-ремесленников.