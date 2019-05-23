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Общество

Михаил Ведерников участвует в Днях Псковской области в Москве

23 мая 2019 года, 08:02

В Москве проходят Дни Псковской области. Жители столицы попробуют псковские экопродукты, смогут купить изделия мастеров-ремесленников, ближе познакомятся с историей региона, традициями и достопримечательностями.

Утром 23 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников примет участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Далее в рамках Дней Псковской области в Москве пройдут товарищеские встречи по боксу и самбо, откроются выставки-ярмарки продукции агропромышленных предприятий Псковской области и фотовыставки достопримечательностей региона, сообщили организаторы.

Не обойдется и без подписания важных соглашений. Разработана программа сотрудничества на 2019-2023 годы между правительством Москвы и администрацией Псковской области. Речь идет о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

24 мая пройдет презентация инвестиционного потенциала Псковской области, а также состоятся многочисленные круглые столы. Кроме того, гости и жители столицы увидят гала-концерт мастеров искусств Псковской области.

Отметим, что с помощью мобильного приложения можно изучить программу Дней Псковской области в Москве.

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