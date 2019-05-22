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Общество

До 10 тысяч туристов ожидается в Псковской области в Ганзейские дни

22 мая 2019 года, 17:13

До 10 тысяч туристов посетит Псков в Ганзейские дни. Такой прогноз озвучила и.о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова на заседании секции «Ганза: туризм и индустрия гостеприимства» международной научно-практической конференции «Северная Европа. Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем.

По ее словам, комитетом по туризму были обследованы все коллективные средства размещения в Пскове в радиусе 10 км, и эти коллективные средства размещения полностью заняты коллективами и делегациями.

- Члены делегаций, которые приедут из за рубежа, – это деловые туристы. Если мы возьмем эту категорию, то порядка 10 тыс приедут. Если говорить о событийных туристах, которые хотят приехать посмотреть на этот фестиваль, то затрудняемся ответить, в связи с тем, что свободных номеров в продаже нет, - пояснила Ольга Качнова

Председатель комитета отметила, что турфирмы и туроператоры в эти дни принимают минимальное количество туристов - до 500 человек в совокупности все турфирмы.

- Поэтому оценить реальный турпоток очень сложно. 10 тысяч человек – это максимальное количество, которое разместится. Туристы бы приехали, но им разместиться негде, - сказала председатель комитета.

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