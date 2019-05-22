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Общество

Инвесторов познакомят с экономическим потенциалом Псковской области

22 мая 2019 года, 17:10

Выставка-презентация экономического и инвестиционного потенциала Псковской области в Москве пройдет в онлайн-режиме на официальном сайте Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. Трансляция начнется в пятницу, 24 мая, в 10 утра.

Мероприятие состоится в рамках Дней Псковской области в российской столице с участием Губернатора региона Михаила Ведерникова. В выставке-презентации примут участие крупные промышленные предприятия региона: Псковский Электромашиностроительный завод, Опытный завод «Микрон», Великолукский завод электротехнического оборудования «ЗЭТО», компания «Полипласт», а также «Столбушинский продукт» и Палата ремесел Псковской области.

С презентацией инвестиционного, промышленного и сельскохозяйственного потенциала Псковской области выступит генеральный директор Агентства инвестиционного развития Игорь Девятко. Туристический потенциал региона представит вице-губернатор Нинель Салагаева. О перспективах развития и преимуществах для потенциальных инвесторов особой экономической зоны «Моглино» расскажет и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Олег Бедских.

На примере Электротехнического кластера Псковской области гостям выставки-презентации продемонстрируют опыт создания региональных и межрегиональных кластеров. О промышленной кооперации в Псковской области сообщит председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Цель презентация — познакомить российских и зарубежных партнеров с потенциалом региона и перспективными инвестиционными проектами, представить опыт компаний, уже осуществляющих деятельность в Псковской области, а также установить взаимовыгодное сотрудничество с представителями бизнес-сообщества.

Напомним, Дни Псковской области в Москве проходят в рамках соглашения между Администрацией Псковской области и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, которое было подписано Михаилом Ведерниковым и Сергеем Собяниным на РИФ-2018 в Сочи.

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