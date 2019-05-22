К Ганзе персонал псковских гостиниц и ресторанов изучает иностранные языки

С 2012 по 2018 гг количество сотрудников гостиниц, владеющих иностранными языками, выросло больше, чем в два раза. Об этом сообщила и.о. председателя комитета по туризму Псковской области Ольга Качнова на заседании секции «Ганза: туризм и индустрия гостеприимства» международной научно-практической конференции «Северная Европа. Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем.

По ее словам, комитет совместно с Псковским филиалом российской академии туризма провел исследование о доступности туристических услуг для различных категорий граждан: людей с ограниченными возможностями здоровья и иностранных граждан.

- Для нас это очень важно. Готовясь к Ганзе мы должны понимать, насколько мы готовы принять иностранцев, какие у них будут впечатления, что нужно сделать, чтобы гости Ганзы получили услуги на высоком уровне. - пояснила Ольга Качнова.

Председатель комитета отметила, что для сравнения взяли данные 2018 и 2012 годов:

- В 2012 году всего 20 % персонала гостиниц владели иностранными языками, в 18 году это показатель уже был 46%. Но мы посчитали его недостаточным, и в 1-м квартале текущего года совместно с академией туризма мы провели обучение по иностранным языкам специалистов, работающих в гостиницах и ресторанах.

Правда, как отметила Ольга Качнова, среди постояльцев гостиниц только 9% иностранцев. Более того, 16% коллективных средств размещения отмечают, что у них никогда не было иностранцев. Но это в основном, гостиницы в районах области, которые не находятся на основных туристских маршрутах.

- Также мы исследовали наличие меню на иностранном языке. Только 32% предприятия питания имеют такие меню. При этом 21% иностранных туристов посещает предприятия общественного питания. Поэтому нужно работать над тем, чтобы было и меню на иностранных языках и владеющий языками персонал, - сказала Ольга Качнова.