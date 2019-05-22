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Общество

Дополнительный поезд из Пскова в Печоры запустят на время Ганзейских дней

22 мая 2019 года, 14:15

На время 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени, которые пройдут с 27 по 30 июня, будет ходить дополнительный поезд из Пскова до Печор и в обратном направлении. Информация об этом появилась на официальной страничке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Инстаграм.

В дни Ганзы Псков ожидает наплыв туристов.
Фото со страницы Михаила Ведерникова в Инстаграм.
Из Пскова состав будет уходить в 9.00, из Печор – в 10.20. Время в пути – около 40 минут.

«Ласточка» до Печор, тестовый запуск которой состоялся в середине марта, будет ходить в постоянном режиме с 3 августа.

«По договоренности с РЖД в скором времени поезда Санкт-Петербуг – Псков ждёт апгрейд – на них появится псковская символика, а трудоустройство жителей нашей области на этом маршруте будет приоритетным», - написал глава региона.

Напомним, с конца февраля из Пскова ежедневно ходит поезд в Великий Новгород и Петрозаводск.

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