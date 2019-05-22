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Общество

Летом на территории Псковской области будут работать 175 детских лагерей

22 мая 2019 года, 13:03

Около 16 тысяч детей Псковской области отдохнут в летних оздоровительных лагерях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего в нынешнем году свои двери для отдыхающих откроют 175 лагерей Псковской области, сообщили в Центре детского отдыха и оздоровления. Среди них 20 загородных, в том числе два палаточных и два санаторно-оздоровительных, открытых на базе санаториев, и 155 лагерей с дневным пребыванием.

На базе оздоровительных лагерей для 2,7 тыс детей будет проведена 31 профильная смена: спортивные, санаторно-оздоровительные, экологические, для юнармейцев, творчески одаренных детей, юных кадетов, детей-инвалидов, шахматистов, научно-исследовательская и смена КВН.

На отдых и оздоровление всех категорий детей выделено более 77 миллионов рублей из областного бюджета. Из средств муниципальных бюджетов – более 6 миллионов рублей.

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