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Общество

Елена Ямпольская: Культурно-познавательный туризм – одна из основных точек роста для Псковской области

22 мая 2019 года, 11:54

Комитет Государственной думы России по культуре с 27 по 28 мая проведет в Псковской области двухдневное выездное заседание. В первый день пройдет круглый стол на тему «Роль культурно-познавательного туризма в социальном и экономическом развитии регионов». Он состоится в Научно-культурном центре имени Пушкина в Пушкинских Горах. Участники круглого стола обсудят перспективы культурного туризма, сохранение и развитие объектов историко-культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Культурно-познавательный туризм — одна из основных точек роста для Псковской области. Столько памятников, как на Псковщине, редко встретишь. Поразительно: ведь эта земля подвергалась нашествиям, ее вытаптывали и выжигали, но сколько сохранилось подлинных жемчужин: Псково-Печерский монастырь, Изборская крепость, Псковский Кремль, усадьбы Тригорское, Петровское и, конечно, Михайловское. Мы пригласим руководителей музеев, представителей туристического бизнеса и вместе обсудим, как должно строиться их взаимодействие.


Елена Ямпольская,
председатель комитета Госдумы по культуре
Также члены комитета Госдумы встретятся с сотрудниками псковских музеев и учреждений культуры Пушкиногорского района. А в Пскове депутаты обсудят с чиновниками реализацию национального проекта «Культура» и состояние крупнейших объектов культурного наследия Псковской области.

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