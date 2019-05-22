Елена Ямпольская: Культурно-познавательный туризм – одна из основных точек роста для Псковской области

Культурно-познавательный туризм — одна из основных точек роста для Псковской области. Столько памятников, как на Псковщине, редко встретишь. Поразительно: ведь эта земля подвергалась нашествиям, ее вытаптывали и выжигали, но сколько сохранилось подлинных жемчужин: Псково-Печерский монастырь, Изборская крепость, Псковский Кремль, усадьбы Тригорское, Петровское и, конечно, Михайловское. Мы пригласим руководителей музеев, представителей туристического бизнеса и вместе обсудим, как должно строиться их взаимодействие.



