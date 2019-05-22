Команды из 20 стран станут участниками конкурса «Десантный взвод» в Псковской области

Международный конкурс «Десантный взвод» пройдет в Псковской области с 28 июля по 15 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Соревнования стартуют на полигоне в Стругах Красных. Планируется, что в них примут участие команды из двадцати стран. Россию на «Десантном взводе» представят две команды на боевых машинах БМД-2 и БМД-4 – победители отборочного этапа Воздушно-десантных войск.

Напомним, «Десантный взвод-2018» собрал в Псковском регионе 420 военнослужащих из 10 стран мира. В этом году соревнования обещают быть еще более масштабными и зрелищными.