Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Безопасность детей-пешеходов в Псковской области взяли под особый контроль

22 мая 2019 года, 09:37

В Псковской области стартовала профилактическая операция «Безопасные каникулы». Продлится она до 14 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Основная цель операции – снизить количество дорожных происшествия с участием несовершеннолетних, а также тяжесть последствий при подобных ДТП.

Во время «Безопасных каникул» стражи порядка будут уделять особое внимание детям-пешеходам, следить за водителями в зонах пешеходных переходов и правилами перевозки несовершеннолетних пассажиров.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Объявлена программа международный фестиваль «Другое искусство – 2019» в Пскове
До 10 тысяч туристов ожидается в Псковской области в Ганзейские дни
Инвесторов познакомят с экономическим потенциалом Псковской области
К Ганзе персонал псковских гостиниц и ресторанов изучает иностранные языки
Андрей Царев: Фестиваль «Другое искусство» - не только зрелище, но и реабилитация
Дмитрий Месхиев: На «Другое искусство» пустим и тех, кому не достанется пригласительного
С помощью мобильного приложения можно изучить программу Дней Псковской области в Москве
Дополнительный поезд из Пскова в Печоры запустят на время Ганзейских дней
Летом на территории Псковской области будут работать 175 детских лагерей

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
22 мая 10:27

Поле Бориса Ильина

В Палкинской библиотеке вспоминали писателя, журналиста и редактора

Общество
22 мая 10:24

Норма жизни — мобильность

Пенсионеры пересели за компьютеры

Общество / Здоровье
22 мая 10:04

Заходи к нему лечиться

В деревне Макушино Опочецкого района заработал новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его преимущество оценили и местные жители, и медики