Безопасность детей-пешеходов в Псковской области взяли под особый контроль

В Псковской области стартовала профилактическая операция «Безопасные каникулы». Продлится она до 14 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Основная цель операции – снизить количество дорожных происшествия с участием несовершеннолетних, а также тяжесть последствий при подобных ДТП.

Во время «Безопасных каникул» стражи порядка будут уделять особое внимание детям-пешеходам, следить за водителями в зонах пешеходных переходов и правилами перевозки несовершеннолетних пассажиров.