О проблематике современной молодежи расскажут в проектном офисе «Команды 2018» 23 мая

В четверг, 23 мая, в 15.00 в проектном офисе «Команда 2018» (Псков, улица Некрасова, дом 19) в преддверии Дня славянской письменности состоится лекция члена Союза писателей России, литературоведа Валентина Курбатова.
В четверг, 23 мая, в 15.00 в проектном офисе «Команда 2018» (Псков, улица Некрасова, дом 19) в преддверии Дня славянской письменности состоится лекция члена Союза писателей России, литературоведа Валентина Курбатова.
Принять участие в лекции могут бесплатно все желающие.
Регистрация по этой ссылке.