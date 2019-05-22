Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

О проблематике современной молодежи расскажут в проектном офисе «Команды 2018» 23 мая

22 мая 2019 года, 09:19

В четверг, 23 мая, в 15.00 в проектном офисе «Команда 2018» (Псков, улица Некрасова, дом 19) в преддверии Дня славянской письменности состоится лекция члена Союза писателей России, литературоведа Валентина Курбатова.

Валентин Яковлевич расскажет о проблематике современной молодёжи в контексте славянской культуры.

Принять участие в лекции могут бесплатно все желающие.

Регистрация по этой ссылке.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Объявлена программа международный фестиваль «Другое искусство – 2019» в Пскове
До 10 тысяч туристов ожидается в Псковской области в Ганзейские дни
Инвесторов познакомят с экономическим потенциалом Псковской области
К Ганзе персонал псковских гостиниц и ресторанов изучает иностранные языки
Андрей Царев: Фестиваль «Другое искусство» - не только зрелище, но и реабилитация
Дмитрий Месхиев: На «Другое искусство» пустим и тех, кому не достанется пригласительного
С помощью мобильного приложения можно изучить программу Дней Псковской области в Москве
Дополнительный поезд из Пскова в Печоры запустят на время Ганзейских дней
Летом на территории Псковской области будут работать 175 детских лагерей

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
22 мая 10:27

Поле Бориса Ильина

В Палкинской библиотеке вспоминали писателя, журналиста и редактора

Общество
22 мая 10:24

Норма жизни — мобильность

Пенсионеры пересели за компьютеры

Общество / Здоровье
22 мая 10:04

Заходи к нему лечиться

В деревне Макушино Опочецкого района заработал новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Его преимущество оценили и местные жители, и медики