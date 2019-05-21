Наталья Бочарова считает делом чести завершение реконструкции кампуса ПсковГУ

«Завершить реконструкцию кампуса ПсковГУ в этом году - дело чести», - заявила 21 мая замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова на встрече со студентами в рамках международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», передает корреспондент «Псковской правды».

Замминистра сообщила, что в нынешнем году на обновление общежитий в России будут выделены 7 миллиардов рублей. Но этих денег, по ее словам, не всех не хватит. Однако, у псковских студентов появится возможность увидеть другое новое современное пространство.

Наталья Бочарова попросила врио ректора ПсковГУ Наталью Ильину сделать прозрачной систему предоставления мест студентам в новом кампусе.

Напомним, в 2016 году Минобрнауки России выкупило за 240 миллионов рублей недостроенную гостиницу «Интурист» в Пскове, чтобы создать на её базе студенческий городок для ПсковГУ.

О том, чем ещё важна для региона эта конференция, «Псковской правде» рассказала ректор университета Наталья Ильина.