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Общество

Вышло в свет методическое пособие о свадебных традициях псковичей

21 мая 2019 года, 16:22

Псковский областной центр народного творчества выпустил методическое пособие «Свадебные обрядовые песни жителей деревень Печорского района. Экспедиционные записи 1997-1998 года».

На диск записаны 20 свадебных обрядовых песен и сценарий свадьбы в деревне Гнилкино. Местными краеведами и собирателями фольклора записано на этой территории более 200 свадебных песен, напевов и поэтических текстов.

Новое методическое пособие было в качестве раздаточного материала выдано участникам этнокультурной акции «Сохраним для псковичей народные традиции», прошедшей 17 мая в Пушкиногорском районе.

Позже материал будет открыт для просмотра и скачивания в разделе «Мультимедийная библиотека» сайта Центра народного творчества.

Отметим, что Печорский район — одна из историко-культурных зон Северо-Запада России, интерес к которой со стороны исследователей фольклора особенно заметен в последние десятилетия.

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