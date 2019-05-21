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Общество

Автобусная касса на улице Леона Поземского не будет работать три месяца

21 мая 2019 года, 17:56

С 25 мая по 25 августа в связи с периодом летних отпусков, касса по продаже месячных проездных билетов в Пскове на улице Леона Поземского, 123, работать не будет. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Касса на улице Коммунальной, 77/1 будет работать ежедневно с 8.00 до 19.00 без перерыва на обед.

Продажа городских месячных проездных билетов осуществляется с 25 по 5 число каждого месяца.

Стоимость месячных проездных билетов на июнь месяц останется без изменений.

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