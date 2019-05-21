Галина Неваленная предложила оборудовать на улице Волкова спортивную площадку

Участник предварительного голосования «Единой России» по довыборам в городскую Думу Галина Неваленная проверила состояние детской площадки на улице Волкова в Пскове. Об этом сообщает официальный сайт Псковского регионального отделения «Единой России».
В разговоре с Галиной Неваленной молодые мамы рассказали, что площадка, расположенная по этому адресу – максимально комфортная для отдыха и предложили здесь же организовать спортивную площадку для подростков.
Я увидела яркую, удобную и соответствующую всем нормам детскую площадку. При этом рядом находится полуразрушенное здание, которое нужно демонтировать, а на его месте можно оборудовать спортивную площадку, создав условия для активного отдыха псковичей разного возраста.
Галина Неваленная, участник предварительного голосования «Единой России» по довыборам в городскую Думу
Галина Невалленая также подчеркнула, что работу по развитию дворовой территории нужно продолжать с учетом мнения жителей.
Напомним, мониторинг состояния детских площадок, который проводится в рамках партийного проекта «Народный контроль», стартовал в Пскове 21 мая.