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Общество

Галина Неваленная предложила оборудовать на улице Волкова спортивную площадку

21 мая 2019 года, 14:52

Участник предварительного голосования «Единой России» по довыборам в городскую Думу Галина Неваленная проверила состояние детской площадки на улице Волкова в Пскове. Об этом сообщает официальный сайт Псковского регионального отделения «Единой России».

В разговоре с Галиной Неваленной молодые мамы рассказали, что площадка, расположенная по этому адресу – максимально комфортная для отдыха и предложили здесь же организовать спортивную площадку для подростков.

Я увидела яркую, удобную и соответствующую всем нормам детскую площадку. При этом рядом находится полуразрушенное здание, которое нужно демонтировать, а на его месте можно оборудовать спортивную площадку, создав условия для активного отдыха псковичей разного возраста.


Галина Неваленная, участник предварительного голосования «Единой России» по довыборам в городскую Думу 
Галина Невалленая также подчеркнула, что работу по развитию дворовой территории нужно продолжать с учетом мнения жителей.

Напомним, мониторинг состояния детских площадок, который проводится в рамках партийного проекта «Народный контроль», стартовал в Пскове 21 мая.

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