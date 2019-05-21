Галина Неваленная предложила оборудовать на улице Волкова спортивную площадку

Участник предварительного голосования «Единой России» по довыборам в городскую Думу Галина Неваленная проверила состояние детской площадки на улице Волкова в Пскове. Об этом сообщает официальный сайт Псковского регионального отделения «Единой России».

В разговоре с Галиной Неваленной молодые мамы рассказали, что площадка, расположенная по этому адресу – максимально комфортная для отдыха и предложили здесь же организовать спортивную площадку для подростков.