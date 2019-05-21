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Общество

Вера Емельянова: Псковская область готова представить все свои возможности и уникальные ресурсы

21 мая 2019 года, 14:21

«Псковская область заинтересована в развитии человеческих ресурсов», - заявила 21 мая исполняющая полномочия губернатора Псковской области Вера Емельянова на торжественном открытии международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».

По ее словам, конференция дает старт Международным Ганзейским дням в Пскове.

Все мы находимся в преддверии этого серьезного мероприятия. Псковская область готова представить все свои возможности и уникальные ресурсы, которыми обладает.


Вера Емельянова,
исполняющая полномочия губернатора Псковской области 
Вера Емельянова напомнила, что в Псковской области находятся более четырех тысяч памятников истории и культуры, и этот потенциал должен использоваться, в том числе, для развития экономики и туризма.

По ее словам, Псковская область имеет великолепный геополитический потенциал.

О том, чем ещё важна для региона эта конференция, «Псковской правде» рассказала ректор университета Наталья Ильина.

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