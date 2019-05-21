Вера Емельянова: Псковская область готова представить все свои возможности и уникальные ресурсы

«Псковская область заинтересована в развитии человеческих ресурсов», - заявила 21 мая исполняющая полномочия губернатора Псковской области Вера Емельянова на торжественном открытии международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».

По ее словам, конференция дает старт Международным Ганзейским дням в Пскове.