Вера Емельянова: Псковская область готова представить все свои возможности и уникальные ресурсы

«Псковская область заинтересована в развитии человеческих ресурсов», - заявила 21 мая исполняющая полномочия губернатора Псковской области Вера Емельянова на торжественном открытии международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем».
По ее словам, конференция дает старт Международным Ганзейским дням в Пскове.
Все мы находимся в преддверии этого серьезного мероприятия. Псковская область готова представить все свои возможности и уникальные ресурсы, которыми обладает.
Вера Емельянова,Вера Емельянова напомнила, что в Псковской области находятся более четырех тысяч памятников истории и культуры, и этот потенциал должен использоваться, в том числе, для развития экономики и туризма.
исполняющая полномочия губернатора Псковской области
По ее словам, Псковская область имеет великолепный геополитический потенциал.
О том, чем ещё важна для региона эта конференция, «Псковской правде» рассказала ректор университета Наталья Ильина.