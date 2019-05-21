Наталья Бочарова: Нам есть, чем поделиться, и мы открыты для нового опыта

«Мы заинтересованы, чтобы наши студенты могли обучаться и в России, и за рубежом», - заявила 21 мая замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова на торжественном открытии международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», передает корреспондент «Псковской правды».

Замминистра подчеркнула, что ей приятно видеть на открытии более восьмисот человек. По ее словам, это говорит о значимости события и неравнодушии к нему со стороны стран-участниц.