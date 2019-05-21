Наталья Бочарова: Нам есть, чем поделиться, и мы открыты для нового опыта

«Мы заинтересованы, чтобы наши студенты могли обучаться и в России, и за рубежом», - заявила 21 мая замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова на торжественном открытии международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», передает корреспондент «Псковской правды».
Замминистра подчеркнула, что ей приятно видеть на открытии более восьмисот человек. По ее словам, это говорит о значимости события и неравнодушии к нему со стороны стран-участниц.
Надеюсь, что конференция будет интересной для всех участников. Знаю, что и губернатор, и ректор ПсковГУ приложили к этому максимум усилий.
Наталья Бочарова,Также Наталья Бочарова выразила уверенность, что в Пскове на различных площадках смогут обменяться информацией об экономике, социальном опыте и культуре.
замминистра науки и высшего образования РФ
«Нам есть, чем поделиться, и мы открыты для нового опыта», – подчеркнула замминистра.
От лица министра науки и высшего образования замминистра пожелала всем участникам конференции эффективного взаимодействия и конструктивного диалога.
О том, чем ещё важна для региона эта конференция, «Псковской правде» рассказала ректор университета Наталья Ильина.