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Общество

Наталья Бочарова: Нам есть, чем поделиться, и мы открыты для нового опыта

21 мая 2019 года, 14:13

«Мы заинтересованы, чтобы наши студенты могли обучаться и в России, и за рубежом», - заявила 21 мая замминистра науки и высшего образования РФ Наталья Бочарова на торжественном открытии международной научно-практической конференции «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем», передает корреспондент «Псковской правды».

Замминистра подчеркнула, что ей приятно видеть на открытии более восьмисот человек. По ее словам, это говорит о значимости события и неравнодушии к нему со стороны стран-участниц.

Надеюсь, что конференция будет интересной для всех участников. Знаю, что и губернатор, и ректор ПсковГУ приложили к этому максимум усилий.


Наталья Бочарова,
замминистра науки и высшего образования РФ 
Также Наталья Бочарова выразила уверенность, что в Пскове на различных площадках смогут обменяться информацией об экономике, социальном опыте и культуре.

«Нам есть, чем поделиться, и мы открыты для нового опыта», – подчеркнула замминистра.

От лица министра науки и высшего образования замминистра пожелала всем участникам конференции эффективного взаимодействия и конструктивного диалога.

О том, чем ещё важна для региона эта конференция, «Псковской правде» рассказала ректор университета Наталья Ильина.

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