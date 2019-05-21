Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Зрительскую зону на ралли «ПушкинскиеГоры – 2019» обработают от клещей

21 мая 2019 года, 13:07

Зрительскую зону на ралли «ПушкинскиеГоры-2019» обработают от клещей и скосят траву. Самое удобное место за наблюдением за гонкой в д. Опросово в 12 км от Новоржева. Там есть два природных холма.

Соревнования пройдут 25 мая. С маршрутом участники соревнования начнут знакомится 24 мая. 

Президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич призвал зрителей гонки соблюдать меры безопасности.

- Выбирая место для просмотра, ориентируйтесь на информацию на зрительских листовках, - порекомендовал Олег Мыслевич. - Листовки будут бесплатно распространяться на автозаправках. 

Пресс-конференция, посвященная предстоящему спортивному мероприятию, прошла сегодня, 21 мая, в пресс-центре «Псковской правды».

Трансляцию гонки можно будет также посмотреть онлайн на сайте Федерации автоспорта Псковской области www.faspo.pskov.ru и в группе "Вконтакте".


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Автобусная касса на улице Леона Поземского не будет работать три месяца
Наталья Бочарова считает делом чести завершение реконструкции кампуса ПсковГУ
Вышло в свет методическое пособие о свадебных традициях псковичей
Галина Неваленная предложила оборудовать на улице Волкова спортивную площадку
Вера Емельянова: Псковская область готова представить все свои возможности и уникальные ресурсы
Наталья Бочарова: Нам есть, чем поделиться, и мы открыты для нового опыта
Для ралли «Пушкинские Горы – 2019» нужны контролеры-распорядители
Сотни волонтёров за десять дней отремонтируют храмы и церкви Пскова
Ралли «Пушкинские Горы – 2019» ограничится одним днём

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Соревнования
14 мая 16:10

Ветеран из Петербурга получил на псковском льду клюшкой по горлу

В Ледовом дворце в дружеском поединке столкнулись хоккейные команды ветеранов боевых действий из Пскова и северной столицы

Спорт
11 мая 09:00

Секреты танцовщицы

Еще несколько месяцев назад она об этом и не мечтала: помогли случай, Латвия, Снуп Дог, «Инстаграм» и Ведерников

Спорт
1 мая 09:05

55 %

Как Эстафета «Псковской правды» поможет области выполнить задачу президента