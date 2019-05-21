Зрительскую зону на ралли «ПушкинскиеГоры-2019» обработают от клещей и скосят траву. Самое удобное место за наблюдением за гонкой в д. Опросово в 12 км от Новоржева. Там есть два природных холма.

Соревнования пройдут 25 мая. С маршрутом участники соревнования начнут знакомится 24 мая.

Президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич призвал зрителей гонки соблюдать меры безопасности.

- Выбирая место для просмотра, ориентируйтесь на информацию на зрительских листовках, - порекомендовал Олег Мыслевич. - Листовки будут бесплатно распространяться на автозаправках.

Пресс-конференция, посвященная предстоящему спортивному мероприятию, прошла сегодня, 21 мая, в пресс-центре «Псковской правды».

Трансляцию гонки можно будет также посмотреть онлайн на сайте Федерации автоспорта Псковской области www.faspo.pskov.ru и в группе "Вконтакте".



