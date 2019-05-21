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Спорт

Для ралли «Пушкинские Горы – 2019» нужны контролеры-распорядители

21 мая 2019 года, 12:59

Для ралли «Пушкинские Горы-2019» нужны контролеры-распорядители. По данным на 21 мая нужны еще двадцать человек. Об этом рассказал сегодня, 21 мая, президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич на пресс-конференции, посвященной предстоящему спортивному мероприятию, которая прошла  в пресс-центре «Псковской правды».

В обязанности контролеров будет входить дежурство на специальных участках, обеспечение безопасности и информирование о проходящем ралли и перекрытии отдельных участков трассы.

Единственное условие: возраст не моложе 18 лет. Контролерам компенсируют затраты на питание в размере 700 рублей. Организуют доставку к месту проведения мероприятия и обратно. 

Если вы хотите стать контролером-распорядителем, обращайтесь по телефону 75-33-70.

Ралли «Пушкинские Горы-2019» пройдет в Новоржеве 25 мая.


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