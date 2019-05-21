Какими будут дни Пушкинской поэзии и русской культуры, рассказали псковичам

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в регионе с 6 по 9 июня. По традиции в эти дни во всех районах Псковской области пройдут конференции, выставки, открытые чтения и круглые столы, посвященные поэту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Праздник начнется 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина возложением цветов к памятнику поэту в Пскове. В этот же день в Пушкинских Горах заработает научно-практическая конференция «Размышляя над пушкинским словом: крестьянские образы, мотивы и духовно-нравственные ценности в творчестве Пушкина».

В 12.00 на могиле поэта в Святогорском монастыре состоится лития. В 14.00 в музее-заповеднике «Михайловское» откроется выставка из фондов Пушкинского заповедника и литературного музея Пушкинского Дома «Пушкинские юбилеи».

Основной день празднеств намечен 8 июня. Традиционно утром состоится лития на могиле Пушкина. В сельце Михайловском, на поэтической поляне с 11.00 до 21.00 развернутся тематические площадки: почтовый городок, литературно-поэтическая, музыкальная, фольклорная зоны, книжный форум, пленэр, лагерь реконструкторов, ярмарка умельцев и мастеров, выставочное пространство, площадка «Ленфильма», обжорные ряды.

На празднике ожидается множество именитых участников, сюрпризов и подарков.