Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Какими будут дни Пушкинской поэзии и русской культуры, рассказали псковичам

21 мая 2019 года, 12:29

Дни Пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в регионе с 6 по 9 июня. По традиции в эти дни во всех районах Псковской области пройдут конференции, выставки, открытые чтения и круглые столы, посвященные поэту. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Праздник начнется 6 июня в день рождения Александра Сергеевича Пушкина возложением цветов к памятнику поэту в Пскове. В этот же день в Пушкинских Горах заработает научно-практическая конференция «Размышляя над пушкинским словом: крестьянские образы, мотивы и духовно-нравственные ценности в творчестве Пушкина».

В 12.00 на могиле поэта в Святогорском монастыре состоится лития. В 14.00 в музее-заповеднике «Михайловское» откроется выставка из фондов Пушкинского заповедника и литературного музея Пушкинского Дома «Пушкинские юбилеи».

Основной день празднеств намечен 8 июня. Традиционно утром состоится лития на могиле Пушкина. В сельце Михайловском, на поэтической поляне с 11.00 до 21.00 развернутся тематические площадки: почтовый городок, литературно-поэтическая, музыкальная, фольклорная зоны, книжный форум, пленэр, лагерь реконструкторов, ярмарка умельцев и мастеров, выставочное пространство, площадка «Ленфильма», обжорные ряды.

На празднике ожидается множество именитых участников, сюрпризов и подарков.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Автобусная касса на улице Леона Поземского не будет работать три месяца
Наталья Бочарова считает делом чести завершение реконструкции кампуса ПсковГУ
Вышло в свет методическое пособие о свадебных традициях псковичей
Галина Неваленная предложила оборудовать на улице Волкова спортивную площадку
Вера Емельянова: Псковская область готова представить все свои возможности и уникальные ресурсы
Наталья Бочарова: Нам есть, чем поделиться, и мы открыты для нового опыта
Зрительскую зону на ралли «ПушкинскиеГоры – 2019» обработают от клещей
Для ралли «Пушкинские Горы – 2019» нужны контролеры-распорядители
Сотни волонтёров за десять дней отремонтируют храмы и церкви Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
21 мая 11:50

Галина Невалённая: Для проведения профосмотров врачи готовы приехать куда угодно

Главврач Псковской городской поликлиники рассказала о преимуществах выездных медосмотров

Общество / Образование
20 мая 16:30

ПсковГУ впервые проведёт масштабную конференцию, чтобы найти партнёров и новые кадры

На этой неделе в Псков съедутся учёные со всей страны и из ближнего зарубежья

Общество
17 мая 12:20

С доброго плеча

В Пскове работает благотворительный секонд-хенд