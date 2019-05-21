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Общество

Система безналичной оплаты проезда придёт в Печоры, Остров и Пушкинские Горы

21 мая 2019 года, 12:23

В ближайшем будущем система безналичной оплаты проезда охватит главные туристические центры Псковской области: Печоры, Остров и Пушкинские Горы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Это облегчит оплату проезда не только для жителей населенных пунктов и гостей региона, в том числе приезжающих из-за рубежа.

Новая система позволяет оплачивать проезд «в одно касание» — как с помощью банковских карт, так и мобильных устройств с поддержкой сервисов мобильных платежей. Оплату в городском транспорте можно произвести с помощью бесконтактных карт MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron и МИР.

Напомним, система безналичной оплаты проезда внедрена на всех 19 городских автобусных маршрутах города Пскова.

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