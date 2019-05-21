Похваставшегося деньгами мужчину избили до смерти в Печорском районе

Двое жителей Печорского района, обвиняемые в разбойном нападении, предстанут перед судом. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в мае минувшего года мужчина познакомился с группой молодых людей. В ходе распития алкогольных напитков, мужчина похвастался собутыльникам о том, что зарабатывает большие деньги вахтовым методом.

Услышав об этом, злоумышленники решили ограбить нового знакомого, для чего пригласили его на озеро. По дороге они напали на него и избили. Однако, обыскав одежду, разбойники нашли всего 280 рублей. Потерпевший скончался из-за попадания крови в дыхательные пути.

Теперь молодым людям грозит наказание в виде лишения свободы на 15 лет.