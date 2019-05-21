Инспекторы ГИМС показали псковским школьникам, как оказывать первую помощь утопающему

Инспекторы ГИМС в преддверии летних каникул провели профилактическое занятие в Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих детей. Встреча была посвящена безопасности на воде. Об этом «Псковской правде» сообщила государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова.