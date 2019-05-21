Инспекторы ГИМС показали псковским школьникам, как оказывать первую помощь утопающему

Инспекторы ГИМС в преддверии летних каникул провели профилактическое занятие в Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих детей. Встреча была посвящена безопасности на воде. Об этом «Псковской правде» сообщила государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова.
С помощью презентации школьникам объяснили, в чем опасность развлечений на водоемах и какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать несчастных случаев. Кроме того, дети узнали, как грамотно оказывать первую помощь, оказавшимся в воде. Как показывает практика, подобные профилактические беседы помогают настроить школьников на безопасный лад.
Ребята почерпнули массу полезной информации
Фото пресс-службы МЧС России по Псковской области.
По итогам встречи, ребята сделали вывод, чтоб водоемы таят в себе немало опасностей и шалость у воды недопустима.