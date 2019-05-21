Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Инспекторы ГИМС показали псковским школьникам, как оказывать первую помощь утопающему

21 мая 2019 года, 10:49

Инспекторы ГИМС в преддверии летних каникул провели профилактическое занятие в Псковской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих детей. Встреча была посвящена безопасности на воде. Об этом «Псковской правде» сообщила государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 Центра ГИМС МЧС России по Псковской области Екатерина Суворова.

Ребята почерпнули массу полезной информации
Фото пресс-службы МЧС России по Псковской области.
С помощью презентации школьникам объяснили, в чем опасность развлечений на водоемах и какие правила нужно соблюдать, чтобы избежать несчастных случаев. Кроме того, дети узнали, как грамотно оказывать первую помощь, оказавшимся в воде. Как показывает практика, подобные профилактические беседы помогают настроить школьников на безопасный лад.

По итогам встречи, ребята сделали вывод, чтоб водоемы таят в себе немало опасностей и шалость у воды недопустима.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Автобусная касса на улице Леона Поземского не будет работать три месяца
Наталья Бочарова считает делом чести завершение реконструкции кампуса ПсковГУ
Вышло в свет методическое пособие о свадебных традициях псковичей
Галина Неваленная предложила оборудовать на улице Волкова спортивную площадку
Вера Емельянова: Псковская область готова представить все свои возможности и уникальные ресурсы
Наталья Бочарова: Нам есть, чем поделиться, и мы открыты для нового опыта
Зрительскую зону на ралли «ПушкинскиеГоры – 2019» обработают от клещей
Для ралли «Пушкинские Горы – 2019» нужны контролеры-распорядители
Сотни волонтёров за десять дней отремонтируют храмы и церкви Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
21 мая 11:50

Галина Невалённая: Для проведения профосмотров врачи готовы приехать куда угодно

Главврач Псковской городской поликлиники рассказала о преимуществах выездных медосмотров

Общество / Образование
20 мая 16:30

ПсковГУ впервые проведёт масштабную конференцию, чтобы найти партнёров и новые кадры

На этой неделе в Псков съедутся учёные со всей страны и из ближнего зарубежья

Общество
17 мая 12:20

С доброго плеча

В Пскове работает благотворительный секонд-хенд