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Происшествия

Убийцу-насильника в Пскове суд отправил на 25 лет в колонию строгого режима

21 мая 2019 года, 10:37

В Пскове судом на основании вердикта присяжных заседателей вынесен приговор по уголовному делу об убийстве. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2014 года злоумышленник со своим приятелем познакомились на улице в Пскове с женщиной, вместе с которой стали распивать алкоголь. Новая знакомая пригласила подвыпившую компанию в квартиру к своей подруге, где застолье продолжилось. В ходе банкета между мужчинами и женщинами произошел конфликт, в результате которого обе женщины были убиты, а одна из них изнасилована.

Сторона обвинения требовала пожизненный срок для подсудимого, но суд по совокупности преступлений приговорил мужчину к 25 года лишения свободы. Отбывать их преступнику предстоит в колонии строгого режима.

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