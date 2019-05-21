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Общество

«Газели» на маршрутах № 22 и № 30 в Пскове заменят автобусами «МАЗ»

21 мая 2019 года, 10:11

«Псковпассажиравтотранс» заменит «Газели» на маршрутах № 22 и № 30 автобусами «МАЗ». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По словам представителя пресс-службы автотранспортного предприятия Надежды Сухаревой, качество оказания услуг от этого не пострадает.

Планируется, что на улицы Пскова выйдут автобусы модели «МАЗ-206».

Вместительность салона – до 72 пассажиров. Автобус имеет 25 сидячих мест, а также низкопольную компоновку, что позволит с комфортом перемещаться на них людям с ограниченными возможностями здоровья и мамам с колясками.

На маршруте № 30 задействуют три «МАЗа», а на маршруте № 22 – четыре.

Напомним, «Псковпассажиравтотранс» уже использует продукцию «МАЗ» на городских маршрутах.

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