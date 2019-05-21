Иван Штылин: Школа и дом культуры – это центр жизни на селе

Решение острых вопросов обсудили с участником предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Пустошкинского района Иваном Штылиным жители Пустошкинского района. Встреча состоялась 20 мая. Об этом сообщает официальный сайт Псковского регионального отделения «Единой России».
В ходе встречи обсуждались наиболее острые вопросы, касающиеся доступности здравоохранения, состояния дорог и кадровые проблемы в социальной сфере.
Школа и дом культуры - это центр жизни на селе! Мы должны совместно с главами волостей и депутатским корпусом в дальнейшем создать такие условия, чтобы жители посёлка имели качественную инфраструктуру, а ученики полюбили свою родину и после получения среднего и высшего образования вернулись обратно и работали здесь. Для этого нужны рабочие места.
Иван Штылин,
претендент на выдвижение в главы Пустошкинского района
По словам Ивана Штылина, развитие сельского хозяйства и туризма в Пустошкинском районе - наиболее перспективные направления на ближайшее будущее.
Речь шла, в частности, о судьбе сельского дома культуры, который требует ремонта кровли и оснащения современным оборудованием. Претендент на выдвижение в главы района рассказал об успешном опыте других муниципалитетов, которые реализовали подобные мероприятия в рамках партийного проекта «Культура малой Родины», и предложил подготовить необходимую заявку.
Следующая встреча участников партийной процедуры с населением пройдет 21 мая в 16.00 в районном центре культуры.