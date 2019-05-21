Иван Штылин: Школа и дом культуры – это центр жизни на селе

В ходе встречи обсуждались наиболее острые вопросы, касающиеся доступности здравоохранения, состояния дорог и кадровые проблемы в социальной сфере.

Решение острых вопросов обсудили с участником предварительного голосования «Единой России» по выборам главы Пустошкинского района Иваном Штылиным жители Пустошкинского района. Встреча состоялась 20 мая. Об этом сообщает официальный сайт Псковского регионального отделения «Единой России».

Иван Штылин, претендент на выдвижение в главы Пустошкинского района

Школа и дом культуры - это центр жизни на селе! Мы должны совместно с главами волостей и депутатским корпусом в дальнейшем создать такие условия, чтобы жители посёлка имели качественную инфраструктуру, а ученики полюбили свою родину и после получения среднего и высшего образования вернулись обратно и работали здесь. Для этого нужны рабочие места.

По словам Ивана Штылина, развитие сельского хозяйства и туризма в Пустошкинском районе - наиболее перспективные направления на ближайшее будущее.

Речь шла, в частности, о судьбе сельского дома культуры, который требует ремонта кровли и оснащения современным оборудованием. Претендент на выдвижение в главы района рассказал об успешном опыте других муниципалитетов, которые реализовали подобные мероприятия в рамках партийного проекта «Культура малой Родины», и предложил подготовить необходимую заявку.

Следующая встреча участников партийной процедуры с населением пройдет 21 мая в 16.00 в районном центре культуры.