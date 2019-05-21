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Общество

Телефонные мошенники по одной и той же схеме воруют деньги у жителей Псковской области

21 мая 2019 года, 09:44

За минувшую неделю со счетов десяти жителей Псковской области было похищено более 350 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В городе на Ловати 13 мая 45-летней женщине позвонил неизвестный, представившись сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что ее с банковской карты злоумышленники, якобы, пытаются снять деньги. Чтобы решить эту проблему нужно срочно уточнить реквизиты карты. Женщина, не задумываясь, сообщила необходимые сведения. После этого с её банковской карты было списано более 80 тысяч рублей. За помощью потерпевшая обратилась в полицию.

Подобная преступная схема получила наибольшее распространение в нашем регионе. Только за минувшую неделю таким образом аферисты обманули семь человек.

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