Великолучанин Иван Макаров готовится к Чемпионату мира по велосипедному спорту

Великолучанин Иван Макаров завоевал «золото» и два «серебра» на Чемпионате России по велосипедному спорту для глухих. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Соревнования проходили в Самаре с 17 по 20 мая на стадионе, построенном к Чемпионату мира 2018 года по футболу.

За награды сражались спортсмены из шести регионов России. В гонке с раздельным стартом представитель Псковской области преодолел расстояние в 30 километров по шоссе за 44 минуты и 21 секунду и показал второй результат. Еще одно «серебро» Иван Макаров взял в групповой гонке на 105 километров.

Теперь Иван Макаров будет планомерно готовиться к Чемпионату мира по велосипедному порту для глухих, который пройдёт в сентябре в Турции.

Напомним, федерация велоспорта Псковской области поставляет наибольшее количество сборников России. О том, чем живут псковские велосборники и что они ждут от новой трассы на юге региона, «Псковская правда» рассказывала в статье «Двухколёсные радости».