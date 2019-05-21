Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Великолучанин Иван Макаров готовится к Чемпионату мира по велосипедному спорту

21 мая 2019 года, 09:33

Великолучанин Иван Макаров завоевал «золото» и два «серебра» на Чемпионате России по велосипедному спорту для глухих. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Соревнования проходили в Самаре с 17 по 20 мая на стадионе, построенном к Чемпионату мира 2018 года по футболу.

За награды сражались спортсмены из шести регионов России. В гонке с раздельным стартом представитель Псковской области преодолел расстояние в 30 километров по шоссе за 44 минуты и 21 секунду и показал второй результат. Еще одно «серебро» Иван Макаров взял в групповой гонке на 105 километров.

Теперь Иван Макаров будет планомерно готовиться к Чемпионату мира по велосипедному порту для глухих, который пройдёт в сентябре в Турции.

Напомним, федерация велоспорта Псковской области поставляет наибольшее количество сборников России. О том, чем живут псковские велосборники и что они ждут от новой трассы на юге региона, «Псковская правда» рассказывала в статье «Двухколёсные радости».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Автобусная касса на улице Леона Поземского не будет работать три месяца
Наталья Бочарова считает делом чести завершение реконструкции кампуса ПсковГУ
Вышло в свет методическое пособие о свадебных традициях псковичей
Галина Неваленная предложила оборудовать на улице Волкова спортивную площадку
Вера Емельянова: Псковская область готова представить все свои возможности и уникальные ресурсы
Наталья Бочарова: Нам есть, чем поделиться, и мы открыты для нового опыта
Зрительскую зону на ралли «ПушкинскиеГоры – 2019» обработают от клещей
Для ралли «Пушкинские Горы – 2019» нужны контролеры-распорядители
Сотни волонтёров за десять дней отремонтируют храмы и церкви Пскова

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Здоровье
21 мая 11:50

Галина Невалённая: Для проведения профосмотров врачи готовы приехать куда угодно

Главврач Псковской городской поликлиники рассказала о преимуществах выездных медосмотров

Общество / Образование
20 мая 16:30

ПсковГУ впервые проведёт масштабную конференцию, чтобы найти партнёров и новые кадры

На этой неделе в Псков съедутся учёные со всей страны и из ближнего зарубежья

Общество
17 мая 12:20

С доброго плеча

В Пскове работает благотворительный секонд-хенд