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Общество

Многодетная семья Семёновых сможет въехать в новый тёплый дом благодаря Михаилу Ведерникову

20 мая 2019 года, 17:08

Многодетная семья из Пскова сможет переехать в новый дом благодаря поддержке губернатора. На продолжение строительства дома семье Семёновых было выделено 500 тысяч рублей. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Строить свой дом под Псковом многодетная семья начала в 2018 году. А пока идёт строительство не закончено, она была вынуждена жить в Пскове вместе с родителями. При чем каждые три месяца супруги возят на лечение старшую сестру, у которой сложное заболевание - хрупкость костей. Всего в семье Семёновых пять человек.

Для того, чтобы провести в доме хотя бы отопление, семье не хватало 130 тысяч рублей. За помощью супруги обратились к главе региона. Михаил Ведерников распорядился выделить полмиллиона рублей, чтобы семья смогла закончить строительство всего дома.

Чтобы вы уже доделали, максимально въехали, и было место для всех. И для дочки, и для сыновей.


Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Теперь Семёновы смогут провести в доме отопление и другие коммуникации, достроить первый этаж и переехать в новое жилье.

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