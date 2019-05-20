Многодетная семья Семёновых сможет въехать в новый тёплый дом благодаря Михаилу Ведерникову

Многодетная семья из Пскова сможет переехать в новый дом благодаря поддержке губернатора. На продолжение строительства дома семье Семёновых было выделено 500 тысяч рублей. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Строить свой дом под Псковом многодетная семья начала в 2018 году. А пока идёт строительство не закончено, она была вынуждена жить в Пскове вместе с родителями. При чем каждые три месяца супруги возят на лечение старшую сестру, у которой сложное заболевание - хрупкость костей. Всего в семье Семёновых пять человек.

Для того, чтобы провести в доме хотя бы отопление, семье не хватало 130 тысяч рублей. За помощью супруги обратились к главе региона. Михаил Ведерников распорядился выделить полмиллиона рублей, чтобы семья смогла закончить строительство всего дома.