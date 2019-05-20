18 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 18-е место в апрельском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на компанию-составителя рейтинга «Медиалогию».

Лидирующую позицию в апреле занял председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, на втором месте – председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, третье место досталось председателю Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константину Толкачёву.

Среди глав законодательных собраний Северо-Запада Александр Котов занимает вторую строчку. На первом месте – Вячеслав Макаров, на третьем - председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Напомним, «Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени.