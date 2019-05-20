Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

18 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний

20 мая 2019 года, 15:38

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов занял 18-е место в апрельском медиарейтинге глав законодательных органов субъектов РФ. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на компанию-составителя рейтинга «Медиалогию».

Лидирующую позицию в апреле занял председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, на втором месте – председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров, третье место досталось председателю Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан Константину Толкачёву.

Среди глав законодательных собраний Северо-Запада Александр Котов занимает вторую строчку. На первом месте – Вячеслав Макаров, на третьем - председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Напомним, «Медиалогия» - независимая российская исследовательская компания в области СМИ, специализирующаяся на медиа-анализе в реальном времени. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Главный миграционный полицейский ждёт вопросы от жителей Пустошкинского района
Многодетная семья Семёновых сможет въехать в новый тёплый дом благодаря Михаилу Ведерникову
Ганзейская научно-практическая конференция с широкой географией участников пройдёт завтра в Пскове
Многие псковские автобусы 24 мая изменят схемы своего движения из-за праздников
Об уникальности праздника «Довмонт Псковский» рассказали туристам и жителям города
Конкурс по разработке музыки к тексту гимна Псковской области продлили на две недели
Великолучанина в чёрных штанах, пропавшего в середине марта, разыскивают до сих пор (ФОТО)
Псковичи достойно справились с задачами на Кавказе – врио начальника областного УМВД
Президент FAI Джон Груббстрем приедет в Великие Луки на встречу воздухоплавателей

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Образование
20 мая 16:30

ПсковГУ впервые проведёт масштабную конференцию, чтобы найти партнёров и новые кадры

На этой неделе в Псков съедутся учёные со всей страны и из ближнего зарубежья

Общество
17 мая 12:20

С доброго плеча

В Пскове работает благотворительный секонд-хенд

Общество / Соцзащита
16 мая 11:59

Пенсионерка без пенсии

От семьи бежаницкой бабули, которой в следующем году исполнится 100 лет, потребовали справку, что женщина еще жива