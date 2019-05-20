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Общество

Ганзейская научно-практическая конференция с широкой географией участников пройдёт завтра в Пскове

20 мая 2019 года, 14:16

Более 1,7 тысячи участников соберет Ганзейская научно-практическая конференция в ПсковГУ, которая состоится во вторник, 21 мая. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Темой трёхдневной международной конференции станет «Северная Европа, Псков и Ганзейский союз в прошлом и настоящем». Ожидаются участники из 25 регионов России, а также Финляндии, Китая, Таджикистана, Украины, Литвы, Германии, Латвии, Киргизии, Белоруссии и Польши.

Эксперты вместе со студентами, преподавателями и учеными обсудят вопросы развития приграничных территорий России и Псковской области в частности. В общей сложности запланировано более 30 мероприятий, среди которых: мастер-классы, выставки, панельные дискуссии, стратегические лекции и открытые сессии.

Напомним, 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени пройдут в Пскове с 27 по 30 июня.

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