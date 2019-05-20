Многие псковские автобусы 24 мая изменят схемы своего движения из-за праздников

В пятницу, 24 мая, в связи с проведением в Пскове праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню славянской письменности и культуры, а также в честь Последнего звонка, городские автобусы изменят схему движения.

С 14.30 до 15.10 закрыта для движения площадь Ленина, улица Советская (от площади Ленина до Октябрьской площади), Октябрьская площадь, Октябрьский проспект (от Октябрьской площади до улицы Гражданская), улицы Леона Поземского (от улицы Труда до площади Ленина), улицы Кузнецкая (от улицы Спортивная до улицы Льва Толстого), Рижский проспект (от улицы Максима Горького до площади Ленина) в связи с этим меняется схема движения автобусных маршрутов:

- автобусы маршрутов №№ 3, 4, 17, 116 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрута № 14 с Завеличья следуют по улице Коммунальной, улице Максима Горького через Дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрутов №№ 115, 122 с Автовокзала следует по улице Яна Фабрициуса, площадь Победы (с остановкой), через Дамбу по улице Максима Горького, с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту. В обратном направлении – с Рижского проспекта по улице Максима Горького, Дамбу, площадь Победы (с остановкой), улице Яна Фабрициуса на автовокзал;

- автобусы маршрутов №№ 1, 109 следуют по улице Леона Поземского до церкви Косьмы и Дамиана с поворотом на улицу Труда, улицу Текстильную, улицу Инженерную, улицу Кузнецкую, улицу Льва Толстого, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрута № 8, 8А следуют через площадь Победы, улицу Яна Фабрициуса на вокзал; от вокзала по улице Яна Фабрициуса, площадь Победы, улицу Яна Райниса;

- автобусы маршрута № 11 следуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной, улице Кузнецкой, улице Льва Толстого, улице Гражданской и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобус маршрута № 19 с Цементного склада следует через Дамбу, площадь Победы, улицу Яна Фабрициуса на вокзал; от вокзала по улице Яна Фабрициуса через площадь Победы на Цементный склад;

- автобусы маршрутов №№ 25, 114, 118, 124, 124А, 127 следуют через мост Александра Невского и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками;

- автобусы маршрутов №№ 22, 30 закрыты в период с 14.30 до 15.10.