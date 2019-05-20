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Культура

Об уникальности праздника «Довмонт Псковский» рассказали туристам и жителям города

20 мая 2019 года, 12:56

Исторический праздник «Довмонт Псковский» пройдёт 2 июня на набережной реки Псковы от Псковского Кремля до улицы Милицейской. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

В этом году уникальность праздника в том, что помимо ратной доблести и подвигов прославленного псковского князя, гости узнают историю семьи князя Довмонта, его жены Марии и сына Давида, дяди – Ярослава Тверского и тестя – сына Александра Невского – Дмитрия Александровича, а также тети – святой преподобномученицы Евпраксии княгини Псковской, основательницы монастыря Рождества Иоанна Крестителя в Пскове.

Также для гостей праздника будет организована бесплатная экскурсия :«Быт, культура, традиции семейных отношений в средневековом Пскове» с посещением макета Псковского Кремля 15 века в колокольне Троицкого Собора.

Мероприятие будет состоять из пяти основных площадок: исторического (лагерь реконструкторов), ремесленного (торговые ряды), музыкального (концерт псковских коллективов), зрелищного (интерактивы) и сытного (таверны с псковской кухней) дворов.

В программе работы площадок: фестиваль исторической реконструкции, бесплатное ристалище для детей и взрослых, показательные бои, бугурт, лучный и суличный тиры, а также ремесленное производство и мастер-классы.

В течение праздника состоится выступление творческих коллективов Пскова.

Праздник будет проходить с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

Напомним, исторический праздник «Довмонт Псковский» посвящен прославленному Псковскому князю святому благоверному князю Довмонту-Тимофею. 

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