Конкурс по разработке музыки к тексту гимна Псковской области продлили на две недели

В Псковской области продолжается прием заявок на конкурс проектов музыки к гимну. Срок проведения конкурса продлили до 1 июня. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

На сегодняшний день на конкурс представлено 13 заявок, авторы которых как профессионалы, так и музыканты-любители.

Напомним, основой музыки является текст гимна Псковской области, указанный в проекте регионального закона «О гимне Псковской области», одобрен Псковским областным Собранием депутатов в декабре 2018 года. Из-за отсутствия музыки законопроект окончательно не был утвержден парламентариями.

Участники должны представить на конкурс аудиозапись на СD (флеш-накопителе) или в виде ссылки на интернет-ресурс и компьютерный набор нотного текста. Аудиозапись должна представлять собой песню: вокальное (хоровое) исполнение с музыкальным сопровождением.

Конкурсные проекты могут направляться:

1. На почтовый адрес Комитета по культуре Псковской области - 180001, Псков, улица Некрасова, дом 23;

2. На электронную почту symbol@pskov.ru;

3. В Комитет по культуре Псковской области по адресу: Псков, улица Конная, дом 2, 4 этаж, кабинет №403.