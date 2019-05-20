Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичи достойно справились с задачами на Кавказе – врио начальника областного УМВД

20 мая 2019 года, 11:15

19 мая в Пскове встретили полицейских, вернувшихся с Северного Кавказа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД. Стражи порядка в течение полугода обеспечивали охрану правопорядка.

В состав сводного отряда вошли представители различных подразделений, а также отделов внутренних дел на районном уровне. Для многих из них это уже не первый подобный выезд. Возле Центра профессиональной подготовки УМВД полицейских тепло встречали сослуживцы, родные и близкие.

Вернувшись домой, полицейские продолжат выполнять свои обязанности.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Врио начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Алексей Дмитриев обратился к прибывшим с приветственным словом. Он подчеркнул, что псковичи достойно справились с поставленными перед ними ответственными задачами.

Личный состав отряда поощрен нагрудными знаками МВД России, а также почетными грамотами УМВД. И теперь после положенного отдыха они вновь приступят к выполнению своих обязанностей по месту службы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Главный миграционный полицейский ждёт вопросы от жителей Пустошкинского района
Многодетная семья Семёновых сможет въехать в новый тёплый дом благодаря Михаилу Ведерникову
18 место занял Александр Котов в апрельском медиарейтинге глав региональных заксобраний
Ганзейская научно-практическая конференция с широкой географией участников пройдёт завтра в Пскове
Многие псковские автобусы 24 мая изменят схемы своего движения из-за праздников
Об уникальности праздника «Довмонт Псковский» рассказали туристам и жителям города
Конкурс по разработке музыки к тексту гимна Псковской области продлили на две недели
Великолучанина в чёрных штанах, пропавшего в середине марта, разыскивают до сих пор (ФОТО)
Президент FAI Джон Груббстрем приедет в Великие Луки на встречу воздухоплавателей

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Образование
20 мая 16:30

ПсковГУ впервые проведёт масштабную конференцию, чтобы найти партнёров и новые кадры

На этой неделе в Псков съедутся учёные со всей страны и из ближнего зарубежья

Общество
17 мая 12:20

С доброго плеча

В Пскове работает благотворительный секонд-хенд

Общество / Соцзащита
16 мая 11:59

Пенсионерка без пенсии

От семьи бежаницкой бабули, которой в следующем году исполнится 100 лет, потребовали справку, что женщина еще жива