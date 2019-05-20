Псковичи достойно справились с задачами на Кавказе – врио начальника областного УМВД

19 мая в Пскове встретили полицейских, вернувшихся с Северного Кавказа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД. Стражи порядка в течение полугода обеспечивали охрану правопорядка.
В состав сводного отряда вошли представители различных подразделений, а также отделов внутренних дел на районном уровне. Для многих из них это уже не первый подобный выезд. Возле Центра профессиональной подготовки УМВД полицейских тепло встречали сослуживцы, родные и близкие.
Врио начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Алексей Дмитриев обратился к прибывшим с приветственным словом. Он подчеркнул, что псковичи достойно справились с поставленными перед ними ответственными задачами.
Вернувшись домой, полицейские продолжат выполнять свои обязанности.
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области.
Личный состав отряда поощрен нагрудными знаками МВД России, а также почетными грамотами УМВД. И теперь после положенного отдыха они вновь приступят к выполнению своих обязанностей по месту службы.