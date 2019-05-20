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Спорт

Президент FAI Джон Груббстрем приедет в Великие Луки на встречу воздухоплавателей

20 мая 2019 года, 11:10

24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках обещает собрать не только сильнейших российских аэронавтов и их зарубежных коллег, но и легендарных авиаторов современности. К ним относится почетный президент Международной Федерации авиационного спорта Джон Груббстрем.

Почетный президент FAI станет участником встречи воздухоплавателей в Великих Луках.
Фото flymonitor.ru
Джон посетит город на Ловати в качестве президента Международного жюри соревнований. В мировом авиационном сообществе имя Джона Груббстрема известно многим. О нем говорят не иначе как «единственный в своем роде — полностью увлеченный всеми видами авиации».

Визитная карточка Ловати - событие международного притяжения.
Фото оргкомитета мероприятия.
Карьера Джона началась в начале 70-х. В 1974 году в Швеции он получил лицензию пилота аэростата и благодаря своей целеустремленности вскоре стал президентом местного аэростатного клуба. В 1976 году Джон организовал на своей Родине 1-й Чемпионат Европы по воздухоплаванию и стал директором этого мероприятия. Через три года в Швеции Джон уже руководил Чемпионатом мира в качестве директора.

Для Джона Груббстрема визит в город на Ловати станет уже четвертым. Ранее, в течение 3-х лет, с 2006 по 2008 год, он являлся Спортивным директором Встреч воздухоплавателей в Великих Луках, чем внес немалый вклад в укрепление авторитета этих соревнований.

24-я Международная встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня.

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