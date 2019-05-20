Подготовку Пскова к 39-м Ганзейским дням обсудят на 24-я сессии городской Думы

В четверг, 23 мая, в 10.00 в псковском Городском культурном центре (площадь Победы, дом №1) пройдёт 24-я сессия Псковской городской Думы. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Депутатам предстоит обсудить вопросы по участию Пскова в Ганзейском движении и подготовке города к проведению XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени.

Также депутаты рассмотрят несколько кадровых, в частности о согласовании продления срока исполнения обязанностей директора муниципального казенного учреждения города Пскова «Служба благоустройства города».