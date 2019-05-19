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Экономика

Инфографику «за» и «против» строительства «Титан-Полимера» в Пскове опубликовали в соцсетях

19 мая 2019 года, 14:43

На основе обращений граждан группа компаний «Титан» подготовила основные тезисы «за» и «против» строительства предприятия «Титан-Полимер» в «Моглино». Инфографика доступна в официальной группе компании социальных сетях.

Напомним, Псковский завод «Титан-Полимер» планируется построить на территории особой экономической зоны «Моглино». Там будут производится порядка 170 тысяч тонн ПЭТФ-гранул и около 70 тысяч тонн БОПЭТ-пленки в год. Объём инвестиций в строительство завода составит 13 миллиардов рублей.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит вопрос строительства предприятия на личном контроле.

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