Инфографику «за» и «против» строительства «Титан-Полимера» в Пскове опубликовали в соцсетях

На основе обращений граждан группа компаний «Титан» подготовила основные тезисы «за» и «против» строительства предприятия «Титан-Полимер» в «Моглино». Инфографика доступна в официальной группе компании социальных сетях.
На основе обращений граждан группа компаний «Титан» подготовила основные тезисы «за» и «против» строительства предприятия «Титан-Полимер» в «Моглино». Инфографика доступна в официальной группе компании социальных сетях.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников держит вопрос строительства предприятия на личном контроле.