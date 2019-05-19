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Общество

На восемь лет рискует попасть в тюрьму пскович за попытку дать взятку инспектору

19 мая 2019 года, 13:03

Серьёзный срок грозит жителю Пскова, пытавшемуся дать взятку инспектору ДПС. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что в начале апреля нынешнего года в областном центре у дома №7 по улице Гоголя дорожный полицейские остановил автомобиль, за рулем которого был пьяный 59-летний горожанин. Чтобы избежать административной ответственности, водитель предложил сотруднику ДПС 42 тысячи рублей. Страж порядка от денег отказался.

Максимальное наказание, которое грозит взяточнику – 8 лет со штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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