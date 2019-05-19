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Общество

Подключить цифровое ТВ жителям Псковской области помогут добровольцы

19 мая 2019 года, 12:25

В Псковской области ищут волонтёров, готовых помогать пожилым людям с подключением цифрового телевидения. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодёжном центре.

Добровольцам нужно будет подключать заранее купленные приставки тем, кто оставил заявку с просьбой о помощи. Предварительно с каждым волонтёром проведут обучение, где расскажут о том, как правильно подключать цифровое телевидение.

Поиск волонтёров проводится в рамках программы «Проекта по переходу на цифровое эфирное телевизионное вещание на территории Псковской области». Связано это с тем, что 14 октября нынешнего года аналоговое телевидение будет отключено и станут доступны для бесплатного подключения и просмотра 20 каналов в высоком «цифровом» качестве. 

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