Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Итоги соревнований кинологов и их служебных собак подвели в Псковской области

19 мая 2019 года, 11:58

В Псковской области прошли соревнования по многоборью среди кинологов. За звание сильнейших боролись 19 специалистов со своими четвероногими напарниками в составе семи команд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

В течение четырех дней участникам нужно было показать мастерство и выучку в общем курсе дрессировки, следовой работе, обыске транспорта и объекта, скоростном прохождении полосы препятствий, кроссу один километр, а также проявить навыки лобовой атаки и комбинированного задержания – одного из самых зрелищных состязаний.

В этом году переходящий кубок победителя не сменил владельца. Обладателем награды в командном зачете второй год подряд стала команда ИК-6, второе место завоевала СИЗО-1, третье – ИК-2. В личном первенстве среди кинологов пьедестал почета поделили Андрей Федотов – «золото», Станислав Федоров – «серебро», Олег Абрамов – «бронза».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Инфографику «за» и «против» строительства «Титан-Полимера» в Пскове опубликовали в соцсетях
На восемь лет рискует попасть в тюрьму пскович за попытку дать взятку инспектору
Ветеранов в Псковской области обследуют выездные врачебные бригады
Подключить цифровое ТВ жителям Псковской области помогут добровольцы
Псков признали одним из лучших городов России для посещения музеев
Подтянуть английский язык и научиться танцевать бачату смогут псковичи на следующей неделе
Пьяному водителю-рецидивисту присудили в Пскове 300 часов обязательных работ
В 10 часов утра в Пскове стартует грандиозный семейный фестиваль «Маленький чемпион»
Участники международного гастрофорума съездили к печорским фермерам

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Соцзащита
16 мая 11:59

Пенсионерка без пенсии

От семьи бежаницкой бабули, которой в следующем году исполнится 100 лет, потребовали справку, что женщина еще жива

Общество / Соцзащита
16 мая 11:54

С первой пенсии купила кроссовки

Пожилая псковичка в один миг осталась без дома, денег, документов, вещей и кошки

Общество
15 мая 10:19

Великом по Великой

Любят ли псковичи кататься по городу на велосипеде, выяснила «Псковская правда»