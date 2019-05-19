Итоги соревнований кинологов и их служебных собак подвели в Псковской области

В Псковской области прошли соревнования по многоборью среди кинологов. За звание сильнейших боролись 19 специалистов со своими четвероногими напарниками в составе семи команд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УФСИН.

В течение четырех дней участникам нужно было показать мастерство и выучку в общем курсе дрессировки, следовой работе, обыске транспорта и объекта, скоростном прохождении полосы препятствий, кроссу один километр, а также проявить навыки лобовой атаки и комбинированного задержания – одного из самых зрелищных состязаний.

В этом году переходящий кубок победителя не сменил владельца. Обладателем награды в командном зачете второй год подряд стала команда ИК-6, второе место завоевала СИЗО-1, третье – ИК-2. В личном первенстве среди кинологов пьедестал почета поделили Андрей Федотов – «золото», Станислав Федоров – «серебро», Олег Абрамов – «бронза».