Псков признали одним из лучших городов России для посещения музеев

Псков вошёл в десятку городов с самыми интересными музеями. Об этом сообщает аналитическое агентство ТурСтат, которое накануне Международного дня музеев провела интернет-опрос.

В первую десятку городов, популярных для походов по музеям, вошли Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Ярославль, Владимир, Великий Новгород, Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь.

За северную столицу как лучший город для посещения музеев отдали 50% голосов, за столицу России - 25%, за Нижний Новгород - 6%, за Ярославль, Владимир и Великий Новгород - по 4%, за Казань, Екатеринбург, Псков и Севастополь - по 2% голосов.