Подтянуть английский язык и научиться танцевать бачату смогут псковичи на следующей неделе

С 20 по 24 мая в Молодежном центре Пскова пройдёт серия обучающих мастер-классов «Поделись своим умением».

20 мая состоится первый мастер-класс по ораторскому мастерству. Спикером выступит режиссер и художественный руководитель студенческого театра «АхТеатр» Татьяна Комиссаровская.

В 18.00 начнётся практическое занятие, на котором участники смогут отработать различные театральные приёмы. В 19.00 участники мастер-класса будут приглашены на закрытый предпремьерный показ спектакля «Женитьба», поставленный по пьесе Николая Гоголя.

Занятие пройдёт в актовом зале ПсковГУ по адресу: улица Льва Толстого, дом 4, второй этаж.

21 мая все желающие смогут прийти на мастер-класс о курьезах произношения на английском языке. Спикером выступит руководитель направления зарубежных связей Татьяна Румянцева. Лекция пройдёт в 18.00 в Молодёжном центре (улица Максима Горького, дом 15).

22 мая заместитель директора Молодёжного центра Олеся Назарой проведёт мастер-класс по развитию креативности. Тренинг будет наполнен практическими упражнениями, указывающими, что главный враг развития креатиновсти - это стереотипность мышления. Лекция пройдёт в Молодёжном центре (улица Максима Горького, дом 15) в 18.00.

23 мая пройдёт мастер-класс по бачате. Для бачаты свойственны плавные движения, гибкость и пластика тел. Всему этому участников мастер-класса обучит преподаватель танцев школы «LA CASA LOCA». Занятие пройдет в амфитеатре Детского Парка в 18.00.

Заключительным мастер-классом станет занятие по VOGUE , которое пройдёт 24 мая в школе танцев «Dance Family» (улица Яна Фабрициуса, дом 10, четвертый этаж). Спикером выступить преподаватель «Dance Family» Ирина Тимофеева.