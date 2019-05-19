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Происшествия

Пьяному водителю-рецидивисту присудили в Пскове 300 часов обязательных работ

19 мая 2019 года, 10:08

За повторное вождение в пьяном виде 24-летний житель Пскова получил 300 часов обязательных работ. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Будучи привлеченным к административной ответственности, виновный дважды в ноябре 2018 года мужчина, в пьяном состоянии управлял автомобилем «ВАЗ 21103» около дома №46 по Рижскому проспекту Пскова и около дома №86 по Рижскому проспекту Пскова. При этом, мужчина был участником ДТП с автомобилями марок «ХЭНДЭ» и «Шеврале Круз». В судебном заседании пскович вину признал в полном объеме и заявил о своем раскаянии.

Суд назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ си лишил его права садиться за руль на три года.  

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