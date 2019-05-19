В 10 часов утра в Пскове стартует грандиозный семейный фестиваль «Маленький чемпион»

19 мая в Пскове пройдет 16-й семейный фестиваль «Маленький чемпион». Начнётся праздник в 10.00. Центром события станут забеги малышей от 6 месяцев до 2,5 лет. Им предстоит ползком преодолеть дорожку протяженностью в 10 метров, сообщили «Псковской правде» в редакции «Комсомольская правда - Псков».

В каждом забеге участвуют по шесть детей, и все они получают подарки и дипломы. Тех, кто занимает призовые места в забегах, отмечают медалями. По итогам праздника определяют одного абсолютного чемпиона, который получает кубок.

В Пскове фестиваль «Маленький чемпион» проводится каждую весну и осень. На площадке работают мастер-классы, выступают хореографические коллективы города, работает выставка-ярмарка игрушек ручной работы.

Организаторы проводят серию конкурсов: на лучшую газету в поддержку малышей, командный стиль. Кроме того, проводятся забеги для пап и принимаются заявки на конкурс фотографий «модных чемпионов».

Праздник пройдет в УСК «Олимп». Вход для зрителей и болельщиков свободный.