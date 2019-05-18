Участники международного гастрофорума съездили к печорским фермерам

На несколько дней Псков стал гастрономической столицей России. Пятый Международный этногастрономический форум «Вкус без границ» прошел в Пскове. Форум объединил около 100 участников из России и Прибалтики. В рамках деловой программы прошли несколько дискуссионных площадок, секций, посвященных обсуждению современных тенденций развития гастрономического туризма, этногастрономической сферы бизнеса, особенностей региональной политики в продвижении товаров местных производителей на внешних рынках, перспектив развития экспортно-ориентированного малого и среднего бизнеса в сфере туризма, сельского хозяйства и производства пищевой продукции. Участники форума посетили крестьянско-фермерские хозяйства Печорского района. Такая форма работы была использована впервые и позволила на месте обменяться опытом работы, познакомиться с тем, как организовано производство.

