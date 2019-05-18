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Происшествия

Неустановленный водитель сбил девушку и скрылся

18 мая 2019 года, 13:07

Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло в Пскове 14 мая. 

Около 16.00 часов на улице Шоссейной около дома №6 произошло ДТП. По имеющейся информации, водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на девушку, 1995 года рождения, которая шла по придомовой территории. Автолюбитель скрылся с места происшествия. Пострадавшая с травмами госпитализирована, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев дорожно-транспортного происшествия, а также лиц, обладающих информацией о случившемся, обратиться по телефонам:(8112) 292582,(8112) 292583 или 02.

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